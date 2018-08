Promi-Bild des Tages Ausflugszeit bei Lily Aldridge

Eigentlich kennt man Lily Aldridge (32) von den Magazincovern und Laufstegen dieser Welt immer top gestylt und hergerichtet. Auch ihrem Ehemann, Caleb Followill (36), ist das Rampenlicht nicht fremd. Er steht seit 2000 als Sänger der amerikanischen Rockband Kings of Leon ("Use Somebody") auf der Bühne. Eine ganz andere, bodenständige Seite zeigt das Paar, das seit 2007 zusammen und seit 2011 verheiratet ist, jetzt auf einem neuen Instagram-Bild.