Promi-Bild des Tages Ashley Greene wie Gott sie schuf

Die "Twilight"-Darstellerin kennt ihren heutigen Ehemann Paul Khoury (30) seit 2013. Am 6. Juli 2018 haben sie sich dann in San Jose das Jawort gegeben. Die Hochzeit der beiden sollen auch zahlreiche Hollywood-Freunde mitgefeiert haben. So seien unter anderem Liam Hemsworth (28), Robert Pattinson (32), Zac Efron (30) und Aaron Paul (38) eingeladen gewesen.