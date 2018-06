Promi-Bild des Tages Ariana Grande ganz verliebt

Auf dem Bild hat Davidson die Arme fest um Grande geschlungen und gibt ihr einen Kuss auf die Schläfe. Die Sängerin lehnt an ihm, hat die Augen geschlossen und ihre Zunge schaut aus ihrem Mund hervor. Sie kommentiert das Ganze mit den Worten: "Ich habe mir dich in meinem Leben vorgestellt. Boah! Schau in meine Gedanken". Ihre Fans scheinen sich zu freuen: Das Bild hat bereits an die vier Millionen Likes abgestaubt.