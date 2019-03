Promi-Bild des Tages Anne-Marie hilft Olly Murs

Sängerin Anne-Marie (27, "Speak Your Mind") greift ihrem Kollegen Olly Murs (34, "You Know I Know") unter die Arme. Sie unterstützt sie ihn als Gast-Mentorin bei "The Voice UK", wie die 27-Jährige selbst auf ihrem Instagram-Account verkündet hat. Auf dem Foto, das sie dazu veröffentlicht hat, sind die beiden am Set der TV-Show zu sehen und strecken ihre Zungen in die Kamera. "Haltet die Augen offen", kommentiert sie den Schnappschuss.