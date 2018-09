Promi-Bild des Tages Alyssa Milano ist immer noch "der Boss"

Sängerin Fergie (43) und Schauspielerin Alyssa Milano (45) kennen sich bereits seit Jahrzehnten. Das beweist die ehemalige Frontfrau der Black Eyed Peas ("Where is the Love?") nun mit einem süßen Foto aus Kindertagen, das sie auf Instagram veröffentlicht hat. Auf dem Bild umarmen sich die beiden und lächeln breit in die Kamera.