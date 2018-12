Promi-Bild des Tages Alec Völkel: Hartes Rockerleben?

Seine Fans spekulieren nun selbstredend munter darüber, was passiert sein könnte. Ein User tippt auf eine zu rauschende Weihnachtsfeier, ein anderer auf Völkels schlagfertige Herzensdame Johanna. Vielleicht hat er sich aber auch einfach nur beim Augenbrauen trimmen geschnitten? So oder so, gute Besserung, Alec!