Elene Lucia Ameur wurde durch "Berlin Tag und Nacht"-Rolle angefeindet

Ihr Auftritt in der Reality-Soap verschaffte Elene Lucia Ameur aber nicht nur Fans. Einige Zuschauer verwechselten das Geschehen in der Sendung offenbar mit der Realität, wie die 26-Jährige am eigenen Leib erfahren musste.