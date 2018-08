Projekt in Nürnberg Platzreservierung in der S-Bahn? Service wird kaum genutzt

Von Abo-Kunden sei das Angebot in Nürnberg bisher nur vereinzelt nachgefragt worden, teilte der Sprecher weiter mit. "Im September starten wir deshalb eine Aktion, um auf das Serviceangebot hinzuweisen." Dann sollen Plakate in den S-Bahnen hängen und Briefen an Abo-Kunden Handzettel beigelegt werden. Als Jahresabo kostet der feste Sitzplatz 40 Euro. Gerade viele Pendler hätten sich gewünscht, sich jeden Tag an den gewohnten Sitzplatz setzen zu können, hatte DB Regio Bayern zur Einführung des Angebots vor rund einem halben Jahr erklärt.