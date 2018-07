"Mit einem Blick auf den Countdownzähler kann jeder selbst entscheiden, ob sich der Tritt in die Pedale noch lohnt – oder ob Bremsen sinnvoller ist", sagt KVR-Chef Thomas Böhle (SPD). Im Laufe des Monats soll der Zähler noch an zwei weiteren Kreuzungen in der Maxvorstadt getestet werden: An der Ecke von Ludwig-/ und Theresienstraße sowie die Ecke von Karl-/ und Luisenstraße. Danach soll er vorläufig erst einmal wieder aus dem Stadtbild verschwinden.