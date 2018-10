Prognose des Ifo-Instituts Beschäftigung in Bayern wächst trotz Digitalisierung

Den größten Zuwachs erwarten sie in Management-, Ingenieur- und IT-Berufen sowie in der Pflege. Weniger Arbeitsplätze werde es in der Finanzwirtschaft und in der Bauwirtschaft geben. Neben Berufen mit hoher Qualifikation dürften auch für einfache, gering bezahlte Servicejobs überdurchschnittlich viele Stellen entstehen: "Beide sind schwer automatisierbar", erklärten die Wirtschaftsforscher in ihrer Studie für die IHK München und Oberbayern.