Professor T., Lewis,... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Lewis: Ein letzter Blues

An einem Sonntagnachmittag wird Inspector Lewis (Kevin Whately) damit beauftragt, in einem Fall von Lärmbelästigung zu schlichten. Lewis ist anfänglich wenig begeistert, doch seine Meinung ändert sich schnell, als er erfährt, zu wem der Routinebesuch ihn führt. Kein Geringerer als der ehemalige Schlagzeuger und Star der Rockgruppe The Addiction, Richie Maguire, stört durch seine Taubenjagd die ländliche Sonntagsruhe seiner Nachbarn. Lewis schwelgt noch in Erinnerungen an die Glanzzeit der Band, als er mit dem Tod des jugendlichen Heimbewohners Lucas Emerton konfrontiert wird.