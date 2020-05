Probleme am Esstisch Dinner bei den Royals: Nicht immer sind die Kinder artig

Auf dem Tisch der Royals

In dem Instagram-Clip scherzte Prinz William über die Essgewohnheiten seiner Kinder mit Herzogin Kate (38). Der Royal wisse sicherlich selbst, dass es beim Dinner zu Problemen kommen könne, meint ein Koch des Projekts. Darauf antwortet der Royal: "Kommt aber darauf an, was auf den Tisch kommt, Charlie." Würden die Eltern dafür sorgen, dass es etwas zu essen gebe, das die Kleinen lieben, laufe alles gut - "aber wenn du etwas auftischst, das sie nicht mögen, ist das eine ganz andere Angelegenheit...".