Probleme auch bei U-Bahnen, S-Bahnen und Trambahnen

Aber auch bei einigen U-Bahnen dauerte die Wartezeit am Dienstagmorgen deutlich länger als sonst. Da bei der U3, U4 und U6 nicht alle Züge im Einsatz seien, seien "Taktlücken und längeren Wartezeiten" möglich, so die MVG am frühen Morgen. Ein schwacher Trost: "Alle übrigen U-Bahnlinien verkehren planmäßig mit allen vorgesehenen Fahrzeugen."