Probealarm in Bayern: Wo heulen die Sirenen?

Nicht überall läuft der Probealarm gleich, in manchen Städten wird wie in München nur ein Alarm per App verschickt. In Rosenheim beispielsweise erreicht der Alarm die Bevölkerung nur über die Warn-App Nina. Welche Landkreise, Städte und Gemeinden sich in ganz Bayern am Sirenentest beteiligen, können Sie hier nachlesen: "Warnung der Bevölkerung - landesweit einheitlicher Sirenenprobealarm".