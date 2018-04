Natürlich hat der Altstar des FC Bayern seinen Landsmann Ben Yedder geschubst und natürlich ist das nicht die feine französische Art, aber mit Sicherheit auch keine Tätlichkeit. Die definiert die Fifa nämlich so: "Gewaltsames Spiel (Tätlichkeit) liegt vor, wenn ein Spieler einen Gegner abseits des Balles übermäßig hart oder brutal angreift." Es gibt ohne Zweifel in Ribérys Historie Vorfälle, die dieser Definition gerecht werden, doch Schubser wie der gegen Ben Yedder sind so harmlos, dass sie in der Halbzeitpause massenhaft in der Schlange vor der Würstchenbude passieren.

Glatt Rot wäre ein Witz gewesen. Bliebe also noch die Frage, ob Ribéry mit Gelb-Rot den vorzeitigen Gang in die Kabine hätte antreten müssen. Als gelbwürdig mag man das Foul (denn das war es natürlich) durchaus erachten, doch durch seine Heiko-Herrlich-Gedächtnisflugeinlage hat Ben Yedder so sehr eine Karte provoziert, dass es in den Bereich der ausgleichenden Gerechtigkeit fällt, Ribéry hier ohne die Doppelbestrafung davonkommen zu lassen.

Fußball ist auf und neben dem Platz hitzig. Wer das ändern will, ist wohl auch ein Fan des Emotionswunders Videobeweis.

Von Christoph Elzer