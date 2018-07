Das blamable WM-Vorrundenaus der deutschen Nationalmannschaft ist gerade mal eine Woche her, die Wunden noch frisch, längst nicht verheilt. Trotzdem ist die Erkenntnis, dass Joachim Löw für einen Neuaufbau des Teams der ideale Trainer ist, richtig. Keiner weiß besser als er, was in Russland wirklich schiefgelaufen ist. Aus der nun folgenden Fehleranalyse – und das ist die Grundvoraussetzung für eine wieder erfolgreiche Zukunft – muss er nun die richtigen Schlüsse ziehen.