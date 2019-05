Ehefrau von Kerstin Ott hat zwei Kinder

Karolina Köppen hat zwei Kinder aus der Ehe mit einem Mann in die Beziehung mit Kerstin Ott mitgebracht. Die beiden Frauen wohnen in einem Häuschen bei St. Peter-Ording. Der Strand soll zu ihren absoluten Lieblingsplätzen gehören. Karolina Köppen und ihre beiden Kinder haben den Nachnamen Ott angenommen. Ob sich Kerstin Ott weitere Kinder vorstellen kann? "Bei uns ist immer Disko zu Hause. Wir haben zwei Kinder, drei Hunde und zehn Meerschweinchen. Weiterer Nachwuchs kommt definitiv nicht in Frage", stellt sie bei "InTouch" klar.