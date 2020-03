Karriere: Menowin Fröhlich hat DSDS nicht gewonnen

Zwar schaffte es Menowin 2005 unter die letzten 20 Kandidaten, jedoch musste er seine Teilnahme aufgrund seiner Verhaftung wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrugs vorzeitig abbrechen. Sein DSDS-Comeback feierte er im Jahr 2009, wo er im Finale gegen seinen Konkurrenten Mehrzad Marashi verlor. Größere musikalische Erfolge blieben danach allerdings aus ("If You Stayed", Platz 21 der deutschen Single-Charts"). Im August 2015 nahm er an der dritten Staffel von "Promi Big Brother" teil und verließ das Haus als Zweitplatzierter.