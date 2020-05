"Fernsehgarten"-Auftritt von Luke Mockridge: Grund steht fest

Am 18. August 2019 legte Mockridge einen Gaga-Auftritt beim "ZDF-Fernsegarten" hin. Er machte sich über ältere Menschen lustig, imitierte Affengeräusche und hampelte über die Lerchenberg-Bühne. Moderatorin Kiwi musste gar seinen Auftritt abbrechen und reagierte entsetzt: "Der Auftritt übertrifft all meine Vorstellungen an Unkollegialität, die ich jemals erlebt habe!"