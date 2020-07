Warum zeigt Schöneberger nicht Ehemann und Kinder?

"Kennt man die Familien von irgendwelchen vernünftigen Menschen in Deutschland? Nein! Deswegen mach ich ja es genauso wie alle anderen. Das ist gar nicht so außergewöhnlich", sagte die Blondine in einem "Bunte"-Interview. Ehemann Maximilian von Schierstädt ist IT-Unternehmer und wurde 2018 ins Beraterteam von Digitalministerin Dorothee Bär berufen. Schöneberger und Schierstädt sind seit 2009 verheiratet, leben in Berlin, haben einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013). "Man muss aber auch sagen, dass ich mit der ganzen Familie so ein wahnsinniges Glück gehabt habe. Wir wollen alle dasselbe und sind uns so ähnlich."