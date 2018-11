In der Doku, die RTL am vergangenen Sonntag zeigte, bekamen die Zuschauer dagegen Einblick in Micks Kindheit. Im Interview, das auf dem Anwesen der Schumachers in der Schweiz geführt wurde, erinnert sich der 19-Jährige, wie sein Vater ihn als kleinen Jungen in ein Kart gesetzt hat. Er habe trotz des geschlossenen Geländes auf der Fahrbahn Gas geben können, so Mick Schumacher.