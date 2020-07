Private Kredite über das Internet Per Mausklick zur Finanzierung: Online-Kredite boomen

Wer seinen Kredit direkt über ein Online-Vergleichsportal beantragt, kann zusätzlich sparen. Diese Anbieter arbeiten häufig mit vielen Finanzdienstleistern zusammen und bekommen aufgrund hoher Vermittlungszahlen Sonderkonditionen, die sie in Form von günstigen Krediten direkt an den Verbraucher weitergeben können. Online-Kredite sind also nicht nur eine flexible und schnell verfügbare Alternative zum Darlehen der Hausbank, sondern häufig auch finanziell attraktiver und deshalb vor allem bei längeren Laufzeiten durchaus eine Überlegung wert.

Die Hürden für Online-Kredite sind niedrig

Ein weiterer Vorteil eines Online-Kredites kann das verbraucherfreundliche Vergabeverfahren sein, das viele Anbieter auszeichnet. Die Hürden, um einen Kredit in Anspruch zu nehmen, sind bei Online-Anbietern häufig niedriger als bei der Hausbank. Grundsätzlich ist jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seinen Hauptwohnsitz in Deutschland unterhält, dazu berechtigt, einen Kredit in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus reicht ein regelmäßiges Einkommen oft schon aus, damit der Antrag genehmigt wird.

Nachdem das Prüfverfahren grundsätzlich zu einem positiven Ergebnis gekommen ist, kann der endgültige Antrag meist sogar über ein praktisches Postident-Verfahren oder einen Videoident erfolgen. Die erforderlichen Angaben zur Person, dem Wohnsitz und dem Arbeitsverhältnis lassen sich so flexibel verifizieren. Darüber hinaus benötigt der Ermittler in der Regel zusätzliche Angaben zu den monatlichen Einnahmen und Ausgaben, eventuell bestehenden zusätzlichen Verbindlichkeiten, negativen SCHUFA-Einträgen und Sicherheiten, die der Antragsteller darlegen kann.

Durch die Vermittlung über einen Online-Anbieter, der mit vielen Finanzdienstleistern zusammenarbeitet, steigen die Chancen auf einen positiven Bescheid auch für Auszubildende, Studierende und Geringverdienende. Niedergelassene Kreditinstitute prüfen meist wesentlich kritischer, wem sie ein Darlehen gewähren und zu welchen Konditionen ein Antrag bewilligt wird. Auch die niedrigen Hürden, die auf dem Weg zum Online-Kredit bestehen, machen ihn zu einer attraktiven Alternative für viele Verbraucher.

So erfolgt die Bonitätsprüfung beim Online-Kredit

Viele Online-Anbieter werben damit, einen Kredit trotz negativer SCHUFA vermitteln zu können. Dieses Angebot sollte allerdings ausschließlich bei renommierten Vermittlern in Anspruch genommen werden. Unseriöse Mitbewerber erheben für diesen Service häufig unverhältnismäßige Zusatzkosten.

Grundsätzlich erfolgt vor der Bewilligung eines Kreditantrages die so genannte Bonitätsprüfung. Deutsche Banken sind vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, Kredite erst zu vergeben, nachdem sie die Bonität des Antragstellers geprüft haben. Diese Hürde hat der Gesetzgeber eingebaut, um die Banken davor zu schützen, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden. Vor allem dient die Vorgabe aber dem Schutz des Verbrauchers, der auf diese Weise vor einer Überschuldung bewahrt werden soll.

Wird ein Online-Kredit beantragt, erfolgt in der Regel eine digitale Abfrage des SCHUFA-Scores. Darunter ist eine Datensammlung zu verstehen, in der wirtschaftliche Transaktionen des Verbrauchers festgehalten werden, die für ein Kreditvergabeverfahren relevant sein könnten. Die SCHUFA arbeitet zu diesem Zweck mit vielen Vertragspartnern aus der Wirtschaft zusammen, insbesondere mit Banken, Kreditinstituten, anderen Finanzdienstleistern, Telekommunikationsanbietern, Leasingunternehmen oder Versanddienstleistern. Auch Daten aus öffentlichen Schuldverzeichnissen werden in den SCHUFA-Score mitaufgenommen. Aus der Datensammlung, die der SCHUFA vorliegt, wird für jeden Verbraucher der so genannte SCHUFA-Score ermittelt. Er liegt zwischen 0 und 100. Je höher der SCHUFA-Score ausfällt, desto besser stuft die SCHUFA die Kreditwürdigkeit eines Verbrauchers ein.

Der SCHUFA-Score bildet die Grundlage einer Bonitätsprüfung, die von einem Kreditvermittler nach Antragstellung durchgeführt wird. Wer gleich mehrere Kredite unverbindlich anfragen möchte, sollte darauf achten, dass auch die Abfrage bei der SCHUFA unverbindlich und ohne konkreten Kreditantrag durchgeführt wird. Jeder in Anspruch genommene Kredit kann sich negativ auf den SCHUFA-Score auswirken. Eine Vielzahl von unverbindlichen Anfragen, die zu einer verbindlichen SCHUFA-Abfrage führen, kann sich also negativ auf den tatsächlichen Kreditantrag auswirken.

Weiterführende Informationen zum Scoring der SCHUFA und den direkten Online-Zugang zum Internet-Tool „meineSCHUFA“ finden Verbraucher unter www.schufa.de.

