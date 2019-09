Den meisten Zuschauern werden eher die Sprüche der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin als ihre Ernährungsweise in Erinnerungen geblieben sein. "My air was away!" (etwa: Meine Luft war fort), sagte Knappik nach einer Dschungelprüfung. Die Selbstbeschreibung ihres Körpers formulierte sie damals wie folgt: "An meinem Körper ist hundert Prozent alles umsonst!" Knappiks größter Klassiker: "Ich habe vor nichts Angst, nur vor der Toilette."