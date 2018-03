"Private Einblicke" Anna Ermakova feiert im TV Geburtstag

Am 22. März wird Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von Boris Becker (50), volljährig. RTL und VOX besuchen sie in ihrer Heimat London und berichten bereits ab Sonntag regelmäßig in RTL "Exclusiv Weekend", RTL "Exclusiv" und VOX "Prominent!", wie die Sender nun bekannt gaben. An ihrem Geburtstag am Donnerstag werde Ermakova dann live bei "Guten Morgen Deutschland" zugeschaltet sein.