Private Beerdigung Star-DJ Avicii in seiner Heimat Schweden beigesetzt

Wie auf einem Foto von Aviciis Schwager Joakim Sterner zu sehen ist, das er auf Instagram geteilt hat, fand die Beerdigung bei schönstem Wetter statt. Noch vor der Beisetzung kam es am Samstag zu einer schönen Geste, wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach wurde ein Pferd der Reiterstaffel der königlichen Leibgarde in Anlehnung an den DJ auf den Namen "D'Avicii" getauft. An der Zeremonie nahmen auch die Eltern von Tim Bergling, Vater Klas Bergling und Mutter Anki Lidén, teil.