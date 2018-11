"Es ist toll, wenn man noch in einem bestimmten Alter Vater wird", sagt Franz Beckenbauer zu Sat.1. Deshalb will er bei seinen beiden jüngsten Kindern Joel und Francesca vieles anders machen. Familie habe heute einen anderen Stellenwert für ihn: "Ich war 23 Jahre alt und hatte drei Kinder. Da verstehst du es nicht, was es bedeutet, eine Familie zu haben."