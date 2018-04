Prinz William, Prinz Charles und Co. Jahrhunderthochzeiten! Diese fünf Royal Weddings sind unvergessen

Was bei William und Kates Hochzeit für richtige Lacher sorgte, war das kleine Blumenmädchen Grace van Cutsem (heute 10). Als ihr bei der großen Präsentation des Brautpaares auf dem Balkon des Buckingham Palasts alles zu viel wurde, hielt sie sich grimmig die Ohren zu - ein Bild für Götter und die Ewigkeit. Apropos Kinder: Prinz William und Herzogin Kate haben seit Montag dreifachen Nachwuchs. Vor dem jüngsten Baby-Prinz erblickten auch schon Prinzessin Charlotte (2) und Prinz George (4) das Licht der Welt...

Prinz Charles und Lady Diana Spencer

Ein gigantisches Medienereignis war auch die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana Frances Spencer, die ebenfalls einer britischen Adelsfamilie entstammte, am 29. Juli 1981 in der St Paul's Cathedral in London. Weltweit verfolgten rund eine Milliarde Menschen an den Bildschirmen und Radios das Event.

Am auffallendsten und eindrücklichsten war das elfenbeinfarbene Brautkleid mit den gigantischen Puffärmeln und der acht Meter langen Schleppe. Aus damaliger Sicht war dieser pompöse Auftritt nicht nur trendy, sondern auch passend, schließlich hätte aus Prinzessin Diana irgendwann ja die Frau des britischen Königs werden sollen.

Bekanntlich kam es aber anders. Offiziell geschieden wurden die beiden 1996, ein Jahr vor Dianas Tod. Getrennt hatten sie sich jedoch schon 1992. Dennoch gingen aus der Ehe die beiden Söhne William und Henry, genannt Harry, hervor.

Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Noch vor Bekanntwerden des großen Dramas um Charles und Diana sorgte Charles' jüngerer Bruder Prinz Andrew (58) - das dritte Kind und der zweite Sohn von Königin Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (96) - für mächtig Wirbel, als er 1986 die wilde Londonerin Sarah "Fergie" Ferguson (58) zur Frau nahm. Kaum einer gab der Ehe eine lange Halbwertzeit. Und so kam es dann auch: Zehn Jahre nach dem großen Hochzeitsfest am 23. Juli 1986 in der Westminster Abbey ließen sich die beiden wieder scheiden. Auch aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor, die Töchter Beatrice (29) und Eugenie (28).

Von der Hochzeit in Erinnerung geblieben sind die schönen Bilder der strahlenden Braut mit den auffallenden roten Haaren in ihrem Ivory-Brautkleid mit den fünf Jahre nach Dianas Hochzeit immer noch angesagten Puffärmeln. Ihren Ruf als Skandal-Queen hat die Herzogin von York behalten und so war sie weder zu William und Kates Hochzeit eingeladen, noch wird sie bei Harry und Meghan dabei sein, wie britische Medien meldeten.

Prinz Charles und Camilla Parker Bowles

Aller guten Dinge sind zwei, zumindest im Fall von Prinz Charles. Denn der Erstgeborene der Königin sorgte nicht nur für eine denkwürdige Hochzeit im britischen Königshaus, er lieferte gleich zweimal ab. Am 9. April 2005 heiratete er seine große Liebe Camilla Parker Bowles (70), geborene Camilla Shand, in Windsor. Im Anschluss an die standesamtliche Trauung im Rathaus fand in der St. George's Chapel in Windsor Castle - hier werden auch Harry und Meghan getraut - eine kirchliche Segensfeier statt. Millionen Fernsehzuschauer verfolgten auch diese eher bescheidene Feier.

Von 1970 bis 1972 waren Charles und Camilla erstmals ein Paar. Während seiner Ehe mit Prinzessin Diana blühte diese Liebe wieder auf. Ab 2000 traten Charles und Camilla erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Zwei Jahre später lockerte die Anglikanische Kirche das Scheidungsrecht und erlaubte eine rein zivile Wiederheirat des Prinzen. Die Hochzeit war aber nicht nur vom langjährigen schlagzeilenträchtigen Familiendrama überschattet. Wenige Tage vor dem ursprünglich geplanten Termin war Papst Johannes Paul II. (1920-2005) gestorben, weshalb Charles und Camilla ihre Trauung um einen Tag nach hinten verschieben mussten.

Prinzessin Elizabeth und Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark

Über all dem aber thront auch in dieser Hinsicht die Queen (seit 1952). Zwar war ihre Hochzeit nachkriegsbedingt und wegen der Wahl des deutschstämmigen, aber britischen Ehemannes, Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark, der seit der Hochzeit Herzog von Edinburgh ist, eher weniger pompös. So wurde beispielsweise der Stoff für das Hochzeitskleid von Designer Norman Hartnell mit Rationierungsmarken gekauft. Dafür hält diese Ehe aber schon mehr als sensationelle 70 Jahre.

Die beiden gaben sich am 20. November 1947 in der Westminster Abbey das Jawort. Nicht zur Hochzeit geladen war die deutsche Verwandtschaft des Bräutigams. Dazu gehörten auch seine drei Schwestern. Und auch der ehemalige König Eduard VIII. (1894-1972), der Bruder von Prinzessin Elizabeths Vater, König George (1895-1952), war samt seiner Ehefrau, der US-amerikanischen, bereits einmal geschiedenen Wallis Simpson (1896-1986), nicht bei der Feier dabei...