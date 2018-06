Prinz William in Plauderlaune Prinzessin Charlotte: Die nächste Fashionista unter den Royals?

Der Grund: Die Schultasche war in leichten Rosa- und Pinktönen gehalten - den Lieblingsfarben der kleinen Prinzessin. Zusätzlich war ihr Name darauf zu erkennen. "Die Tasche heißt Mini Windsor", wird Gail Hanshaw von der britischen Tageszeitung "Liverpool Echo" zitiert. "Drei Mini Windsors für die Mini-Windsors." Auch Charlottes Brüder Prinz George (4) und der zwei Monate alte Prinz Louis dürfen sich über ihre eigenen Taschen freuen. Während Prinz Louis' Ranzen in klassischem Braun gehalten ist, wurde jener von Prinz George in den Farben seiner Schule designt, Schwarz und Rot.