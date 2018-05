Prinz William hat keinen Prinz Harry wird einen Ehering tragen

So sehen die Eheringe aus

Unter dem Punkt "Austausch der Ringe" heißt es in "The Official Order of Service for the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle": "Die Braut platziert einen Ring am vierten Finger der linken Hand des Bräutigams und sagt: 'Harry, ich gebe dir diesen Ring als Zeichen unserer Ehe.' [...]". Ungewöhnlich ist dieser Schritt nicht. Prinz Harry ist bekannt dafür, Schmuck zu tragen. Gemeinsam mit Meghan hat er zum Beispiel identische Armbänder.