Prinz William begleitet ihn Letzter Auftritt vor der Hochzeit: Prinz Harry grüßt Fans in Windsor

Sein letzter Ledigen-Auftritt

Der letzte Ledigen-Auftritt des Prinzen wurde zuvor zwar nicht angekündigt, wirklich überraschend kam er allerdings nicht. Denn auch sein älterer Bruder legte am Abend vor seiner Hochzeit mit Herzogin Kate (36) im Jahr 2011 noch einmal einen Auftritt in der Öffentlichkeit hin. Für das zahlreiche Erscheinen in Windsor und die Glückwünsche, die Prinz Harry erhalten durfte, bedankte sich der Kensington Palast mit einem kurzen Statement bei den Bürgern.