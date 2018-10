Prinz Harry würdigt den Regenwald Dschungel-Auszeit für schwangere Herzogin Meghan

Den Vormittag hatte sie sich freigenommen und alle Termine abgesagt, doch am Nachmittag spazierte die schwangere Herzogin Meghan (37) in einem luftigen weiß-grauen Streifenkleid zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Harry (34), über die Insel Fraser Island. Die werdenden Eltern sind aktuell auf offizieller Mission in Down Under unterwegs.