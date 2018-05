Prinz Harry und Meghan Markle Tom Walker weiß nichts über die royale Hochzeit

Tom Walker weiß nichts über die Royals

Der in Glasgow geborene und in Manchester aufgewachsene Star interessiert sich wenig für das Thema. "Wer ist Meghan Markle? Ist Prinz Harry der jüngste Sohn? Ich habe keine Ahnung", erklärte Walker und fragte anschließend, wann diese Nachricht denn bekanntgegeben worden sei. "Das ist die Sache an England: Dort ist die Königsfamilie kein großes Thema. Für alle anderen in Europa oder Amerika aber schon", erzählte der 26-Jährige. Die Zeitungen und Klatschblätter in England seien aber durchaus voll mit Berichten über die anstehende royale Hochzeit. Lachend gab Walker schließlich zu: "Verdammt, ich bin nicht gut informiert was die Royals angeht."