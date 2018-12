Prinz Harry sucht Insider Wer hat geplaudert? Royals auf der Jagd nach einem Maulwurf

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder inoffizielle Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus, die man nicht gerade als erfreulich bezeichnen kann. So wird beispielsweise schon länger über das angeblich nicht gerade rosige Verhältnis von Herzogin Meghan (37, "Suits") und Herzogin Kate (36) spekuliert. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, habe Prinz Harry (34) mehrere Höflinge angewiesen, nach einem möglichen Maulwurf in den eigenen Reihen zu suchen.