Prinz Harry ist nicht dabei Herzogin Meghan: Die Queen lädt sie auf eine royale Zugreise ein

Im vergangenen Jahr nutzte die Königsfamilie den royalen Zug, der aus neun Wagons besteht, ganze 14 Mal, was die britischen Steuerzahler laut "Daily Mail" rund 900.000 Pfund (etwa eine Million Euro) gekostet haben soll. Für Herzogin Meghan wird es kommenden Donnerstag der erste alleinige Auftritt an der Seite der Queen sein. Ihre Ankunft wird am frühen Morgen an der Runcorn Station erwartet.