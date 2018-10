Prinz Charles hebt das Glas So freuen sich die Royals auf das Baby

Prinz Charles trinkt auf das nächste Enkelkind

Auch in Großbritannien ist die Vorfreude groß. Bei einem Besuch in einer Spirituosenfabrik in Aberdeenshire wurde Prinz Charles gefragt, ob er schon darauf angestoßen hätte, erneut Großvater zu werden. "Oh ja, absolut. Mehrere Male, danke", entgegnete Charles laut dem "Hello!"-Magazin lachend. Hochrangige Mitglieder der Royals, darunter die Queen, haben offenbar am vergangenen Freitag von Meghans Schwangerschaft erfahren. Die Familie traf sich in Windsor, um die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28), Harrys Cousine, mit Jack Brooksbank (32) zu feiern. Die Öffentlichkeit erfuhr am Montag vom königlichen Nachwuchs.