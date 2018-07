Preview-Screening in München "Arthurs Gesetz": Jan Josef Liefers wird zum "netten Serienkiller"

"Sowas habe ich selten in die Finger bekommen"

Fans von Liefers Kultfigur, dem schnöseligen Pathologen Prof. Boerne im Münster-"Tatort", werden ihren Liebling dagegen vollkommen neu entdecken. Denn er spielt in der Serie den "netten Serienkiller von nebenan", wie er es selbst auf Instagram schreibt. In jedem Fall ist besagter Arthur ein Antiheld wie er im Buche steht, der am Rande einer Kleinstadt irgendwo im Nirgendwo lebt und dort eine unfassbar tödliche Lawine lostritt.