Am Samstag (15:30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) geht's zum als Absteiger feststehenden 1. FC Köln - und die brennende Frage lautet dabei eigentlich nur, ob Manuel Neuer womöglich zurückkehrt. Der Welttorhüter arbeitet nach seinem dritten Mittelfußbruch im September 2017 weiter am Comeback, am Freitag absolvierte der 32-Jährige nach dem Aufwärmen ein intensives Torwarttraining und nahm an einer Spielform mit der Mannschaft teil. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte zuletzt gesagt, dass er einen "klaren Plan" beim Welttorhüter und seinem Ersatz Sven Ulreich habe. Einen konkreten Zeitpunkt für das Comeback von Neuer nannte der Coach bislang nicht. Wir begleiten den Pressetalk mit Jupp Heynckes am heutigen Freitag ab 11 Uhr in unserem Liveticker.