13.14 Uhr: Für die Wiesn hat Kovac übrigens kaum Zeit: "Es ist alles sehr eng getaktet. Es geht ja nicht nur darum, an der Seitenlinie zu stehen, sondern man muss auch die Spiele vor- und nachbereiten. Trotzdem werden wir sicher ein, zwei Tage haben, um auf die Wiesn zu gehen." Ein Biertrinker ist Kovac übrigens nicht. "Wenn Sie zu mir nach Hause kommen, dann werden Sie kein Bier finden", erzählt Kovac und grinst.

Kovac: "Lasse mich nicht einlullen"

13.12 Uhr: An einen Durchmarsch glaubt Kovac nicht: "Es sind noch 30 Spiele. Da werden auch welche dabei sein, die wir verlieren. Das ist das Gesetz der Serie. Ich lasse mich da auch von meinen Kollegen nicht einlullen."

13.10 Uhr: Jetzt steigt Kovac auf die Euphoriebremse: "Ich warne davor, jetzt alles zu rosig zu sehen. Es geht darum, weiter oben zu bleiben und 100 Prozent zu geben, das sage ich auch meinen Spielern. Im Moment bin ich sehr zufrieden. Vielleicht könnten wir die vielen Chancen, die wir herausspielen, auch öfter nutzen. Das würde mich freuen"

13.09 Uhr: AZ-Kollege Julian Buhl fragt den Coach, ob er von den Leistungen von Jérôme Boateng und Robert Lewandowski überrascht sei. Schließlich wollten beide im Sommer wechseln. "Das überrascht mich überhaupt nicht. Beide sind Profis und gute Charaktere, insofern habe ich das von ihnen erwartet", antwortet Kovac.

13.07 Uhr: "James kann und möchte ich loben. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler den man auch in Bedrängnis anspielen kann. Er hat ein gutes Gespür für den freien Raum. Was mir besonder gefällt ist, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, obwohl er in aber auch außerhalb von München einen großartigen Status hat", schwärmt Kovac von seinem Mittelfeld-Star.

Kovac: Wagner bekommt seine Chance

13.05 Uhr: Wie steht's um Sandro Wagner, der bislang noch kaum zum Zug kam? "Ich habe gesagt, dass Sandro seine Spiele bekommen wird und ich pflege meine Versprechen einzuhalten. Er wird in den nächsten vier Partien definitiv seine Chance bekommen", sagt Kovac. Trotzdem wolle er sich nicht in die Karten schauen lassen.

13.04 Uhr: Laufen die Bayern bald mit einer anderen Formation auf? "Es ist durchaus möglich. Sollte jetzt noch jemand wegbrechen - was ich nicht hoffe - müssen wir darüber natürlich noch nachdenken:"

13.02 Uhr: Gute Nachrichten: Abgesehen von den Langzeitverletzten sind alle fit! Auch der zuletzt angeschlagene Boateng kann mitwirken. Die beiden Außenverteidiger David Alaba und Joshua Kimmich brauchen auch keine Pause: "Dass sich Rafinha verletzt hat, ist natürlich suboptimal. Aber die beiden (Alaba und Kimmich, d. Red.) sind topfit. Wir schauen natürlich darauf, dass die beiden nicht zu stark belastet werden."

13.01 Uhr: Kovac über die Torwartprobleme bei den Augsburgern: "Ich habe das mitbekommen. Wir wollen uns weiter Chancen herausspielen und sie nutzen. Ich weiß aber nicht, ob der Torwart bei den Augsburgern auch in den nächsten Spielen patzen wird."

13.00 Uhr: Pünklich auf die Minute tritt der Trainer aufs Podium...

12.55 Uhr: Herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Gleich tritt Niko Kovac vor die Presse und stellt sich den Fragen der Journalisten. Was hat der Bayern-Coach vor dem Spiel gegen den FC Augsburg zu sagen?