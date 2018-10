Pressekonferenz der Bosse Steffen Freund: "Bayern haben ihr Pulver verschossen"

Freund: FC Bayern mit "Doppelmoral"

"Die Bayern werden noch einmal in eine Krise kommen, und dann haben sie ihr Pulver bereits verschossen. Was wollen sie machen, wenn es wieder mal nicht läuft, sie in der Champions League nicht weit kommen?", sagte Freund bei "100 % Bundesliga - Fußball bei Nitro": "Es ist relativ früh in der Saison und mehr können sie nicht machen."