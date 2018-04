Heynckes über den Videobeweis: "Zuerst muss ich sagen, das mit Mainz, da war ich schon schlafen, da hatte ic heinen sehr langen Tag, ihr wisst ja, in meinem Alter. Ich denke, dass das ein ernstes Thema ist. Man muss auch ein bisschen Geduld haben, dass sich das einspielt, aber so wie es jetz tgerade läzft, ist es schlecht für den Fußball. Vor 20 Jahrne habe ich schon gesagt, der vierte Beobachter muss am Spielfeldrand vor einem Monitor sitzen, nur bei groben Verstößen, Schwalbe, Abseits, Foul, signalisert er dem Schiedsrichter, was passiert. So wie das jetzt passuiert, ist das fpr einen Zuschauer unattarkrtiv. Für mich war das ein reguläres Tor von di Santo und für mich ist es sehr bedauerlich für ein Team wie Schalke. Der Schirdsrichter ist der Boss azf dem Platz, er trifft die Entscheidungen, Es muss pberarbeitet werden.

Heynckes über Robert Lewandowski: "Tobert ist ein Spieler, dervorne in der Spitze spielt, er wird immer attackiert. Ronaldo ist einer, der oft von der linklen Seute kommt und sich zwischen den Linien bewegt. Was er in der letzten Zeit überragend macht, ist, dass er auch in der Mittelstürmerpoisition die Torchancen rfiecht und vollendet. Lewy mahct in solch einem Spiel wie am Dienstag die ersten beiden tore. Das erste Zuspiel von Franck war super vollendet. Deswegen hoffe ic auch in diesen Spielen ,wo es drauf ankommt, dasss er ein ganz wichtiger Spieler für uns wird."

Heynckes über "Hannover hat über weite Strecken eine für ihre Verhältnisse sehr gute Saison gespielt und haben intern einige probleme gehabt,. Sie haben sehr gute Arbiet geleistet. Eine Mannschaft, die daheim sehr kompakt spielt und einen klaren Plan hat. Natprlich werde ich mnorgen einigeg Spieler von Dienstag nicht von Anfang abn soueleb kassen, Aber unsere Amoibuoton ist es, irgen das spiel zu gewinne.

Heynckes über die derzeitige Leistung und Selbstkritik: "Ich halte das für sehr positiv, wenn Spieler selbstkritisch sind. Wir machen heute turnusmäßig die Spielanalyse und da sind die Spieler sehr selbstkritisch und das ist der Weg zum Erfolg. Wenn man denkt, immer alles richtig zu machen, wird es schwierig. Das halte ich für einen sehr wichtigen Charakterzug der Spieler."