Premiere von "Phantastische Tierwesen 2" Ungewöhnlicher Look von Ezra Miller: Bizarr, skurril oder stylisch?

"Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" startet in Deutschland offiziell am 15. November 2018 in den Kinos. Neben Ezra Miller alias Credence Barebone kehrt unter anderem Eddie Redmayne (36) als Newt Scamander zurück. Neu mit dabei sind Zoë Kravitz (29) als Leta Lestrange sowie Jude Law (45) in der Rolle des jungen Albus Dumbledore und Johnny Depp (55) als Gellert Grindelwald.