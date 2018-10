Premiere von "I Still See You" Bella Thorne: Mutig haariger Auftritt auf dem roten Teppich

Bei der Premiere ihres neuen Horrorfilms "I Still See You" in Los Angeles hat Schauspielerin Bella Thorne (20, "Midnight Sun") wieder einmal bewiesen, dass sie gerne gegen gängige Schönheitsideale rebelliert. Der Star, der nicht selten mit schrillen und ungewöhnlichen Outfits auf öffentlichen Veranstaltungen erscheint, zeigte sich in einem weißen Tanktop, das den Blick auf ihre munter sprießenden Achselhaare gewährte.