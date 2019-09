Premiere von "Hustlers" Jennifer Lopez verzaubert in gelbem Tüllkleid auf dem roten Teppich

Jennifer Lopez (50, "One The Floor") posierte bei der Premiere ihres neuen Films "Hustlers" auf dem Toronto International Film Festival in einem glamourösen gelben Tüllkleid auf dem roten Teppich. Die sexy Robe von Maison de Couture fiel in einer Schleppe nach hinten, war vorne jedoch ausgestellt, sodass Lopez' lange Beine zur Geltung kamen. Ein großer Ausschnitt lenkte die Aufmerksamkeit zusätzlich aufs Dekolleté. An der Taille entstand durch viele Tüllschichten ein hübscher Tutu-Effekt.