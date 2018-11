Premiere von "Bird Box" Sandra Bullock verzaubert Berlin in Mintgrün

Schauspielerin Sandra Bullock (54, "Ocean's 8") hat ihren neuen Film "Bird Box - Schließe deine Augen" in Berlin vorgestellt. Bei der Premiere verzauberte sie in einer bodenlangen, mintgrünen Robe auf dem roten Teppich. Mit dem luftigen wie eleganten One-Shoulder-Kleid trotzte sie den kalten Temperaturen in der deutschen Hauptstadt. Besonderes Highlight ihres Outfits waren die silbernen Applikationen, die von ihrer rechten Schulter über das Dekolleté und die Taille bis in den Rock verliefen.