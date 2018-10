Premiere beim Krimi-Dauerbrenner "Großstadtrevier": Zuschauer dürfen über das Ende entscheiden

Am 12. November läuft die erste Folge der neuen Staffel "Großstadtrevier" in der ARD. Der Name "Eine Frage der Gerechtigkeit" ist dabei Programm, denn erstmals in der Geschichte des beliebten Dauerbrenners darf das Publikum während der Folge live per Telefon, Internet oder der ARD Quiz App abstimmen, wie die Folge enden soll.