Premiere beim Filmfest München "Fantastisch!" Moshammer-Satire mit Kult-Prinz und Cameo-Star

Eine besonders schnell ausverkaufte Premiere gab es beim Filmfest München am Samstag zu sehen. Gezeigt wurde die Gesellschaftssatire "Der große Rudolph". Angelehnt an das Leben des Münchner Modemachers Rudolph Moshammer (1940-2005) erzählt der TV-Film eine fiktive Geschichte über eine Freundschaft zweier Außenseiter im Schickeria-München der 1980er Jahre. Im Mittelpunkt steht aber auch eine einzigartige Hassliebe zwischen Mutter und Sohn. Gespielt werden Rudolph "Rudi" Moshammer und seine "Mama" Else Moshammer von Thomas Schmauser (45, "You Are Wanted") und Hannelore Elsner (75, "Alles inklusive"). Das Premierenpublikum war begeistert.