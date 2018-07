Preisverleihung in München Shocking Short Awards: Veronica Ferres kürt "Fucking Drama" aus Wien

Schön schauderlich! Der renommierte Kurzfilmpreis 13th Street Shocking Short Awards wurde Mittwochnacht in der Alten Akademie im Herzen Münchens verliehen. In diesem Jahr ging der Preis an den Wiener Filmemacher und Kurzfilmspezialisten Michael Podogil (33) und seine Crew. Die Jury um Schauspielerin Veronica Ferres (53, "Unter deutschen Betten") kürte seinen Kurzfilm "Fucking Drama" zum Gewinnerstreifen.