Preisverleihung des BJV Grünen-Jubel: Das ist Bayerns Pressefoto des Jahres

Der freie Fotograf Andreas Gebert machte die Aufnahme am 14. Oktober im Landtag, als die erste Hochrechnung bekanntgegeben wurde: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter reißt die Arme in die Höhe, während der Bundesvorsitzende Robert Habeck still in sich gekehrt den Glücksmoment genießt. "Ein Foto, das wie kein anderes für die politische Entwicklung in Deutschland steht", urteilte die Jury, wie der Bayerische Journalistenverband (BJV) am Dienstag mitteilte.