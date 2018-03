Warum sollte das helfen? "Naming and blaming" nennen die Experten dieses Prinzip: Nennen und öffentlich machen ("blamieren"): Preistreiber werden so leichter erkennbar und würden durch den Druck des Marktes gezwungen, ihre Gebühren zu senken. Man verspricht sich also so etwas wie eine disziplinierende Wirkung.

Aber es gibt doch in einigen Staaten Monopole auf dem Postmarkt, die auch politisch gewollt sind? Auch hier setzt Brüssel auf den Druck des Marktes. Denn der grenzüberschreitende Online-Handel ist keineswegs so verbreitet, wie oft behauptet wird. Nach Angaben der EU-Kommission bestellten 2013 zwar 44 Prozent der Kunden Waren bei Händlern aus dem eigenen Land, aber nur 15 Prozent nahmen auch Angebote aus einem anderen EU-Mitgliedstaat an. Da sei noch Luft nach oben, heißt es. Niedrigere Paket- und Päckchengebühren könnten helfen