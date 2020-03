Preis, Highlights, Geräte und mehr Zum Deutschlandstart: Das muss man jetzt über Disney+ wissen

Am Dienstag, 24. März 2020, bekommen Netflix, Amazon Prime Video und die ganzen anderen Streamingdienste unter anderem auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen neuen Konkurrenten. Disney+ geht an den Start. Aber was hat der neue Anbieter alles im Programm, wie viel kostet der Spaß und was gibt es sonst noch so alles zu wissen?